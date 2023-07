KIJK. Dimitri Vegas blikt vooruit naar z’n set op The Library: “Nog geen idee wat er gaat gebeuren”

Zaterdag speelden Dimitri Vegas en Like Mike nog op het hoofdpodium van Tomorrowland, zondag palmen ze met Smash The House een hele dag het podium van The Library in. Om tien uur ‘s avonds zijn de Willebroekse wereldsterren - samen met Timmy Trumpet - zelf aan zet. “We hebben vanmorgen over onze set gebabbeld, en het gaat sowieso een zottekot worden”, aldus Dimitri. “Ik heb totaal geen idee wat er gaat gebeuren... Gisteren was er veel druk voor onze set op de mainstage, vandaag is het eerder: ‘We zien wel’”