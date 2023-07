Muziek DE HLN-FESTIVAL­WIJ­ZER. Moet je naar de ‘Grote Vier’ om grote namen te zien? En hoeveel zullen de pintjes kosten?

C’est parti! De zomer ademt weer muziek. Ons land kroont zich jaarlijks tot keizer van de festivals, maar in die kroon, zochten wij ook naar de verborgen parels. Een gratis weekend, een exclusief streekbiertje of een uitermate kindvriendelijke beleving. Dit is de Festivalwijzer, die u langsheen de strafste festivals in ons land loodst.