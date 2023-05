KIJK. DAAN steekt ‘Code Rood’ van Jaap Reesema in een Engelstalig jasje in ‘Liefde voor muziek’

TV “Ik voelde dat ik muzikaal was, maar ik durfde de stap niet te zetten”: trailer docureeks Metejoor gelost

Fans van Joris ‘Metejoor’ Van Rossem opgelet! De vierdelige Streamz-docu ‘Met De Joris’ is in aantocht. Hierin legt de Kempense zanger zijn ziel bloot en krijgen de liefhebbers een exclusieve inkijk in zijn leven, zowel op als naast het podium. De docu volgt de veroveringstocht van de voormalige leerkracht doorheen Vlaanderen én Nederland. Ook komen de Nederlandse sterren Emma Heesters en Snelle aan het woord, alsook zijn manager Hans Francken én zijn naasten. “Ik had meteen zoiets van... ‘dat is misschien de jongen die ik zoek’.”