KIJK. Conner Rousseau laat zangtalent nog eens horen na passage in ‘The Masked Singer’

BVConner Rousseau (30) heeft zijn paasvakantie alvast goed ingezet. De Vooruit-voorzitter is momenteel aan het genieten van de zon in Rio de Janeiro in Brazilië samen met zijn ‘maten’. Tijdens een avondje uit zorgen zijn vrienden ervoor dat Conner een liedje mag zingen met de aanwezige band. Zo horen we nog eens het muzikale talent van Rousseau sinds zijn passage als ‘Konijn’ in ‘The Masked Singer’. Na al die tijd is hij nog steeds een performer, want hij pakt de zaal volledig in wanneer hij op het podium springt.