KIJK. Confrontatie tussen festivaldirecteur Cannes en politieagent gaat viraal: “Geef me uw naam!”

Muziek Studio 100 herlan­ceert musical ‘14-18' in spectacu­lai­re versie

Vanaf volgend voorjaar zal een nieuwe, spectaculaire versie van ‘14-18' te zien zijn in het Pop-Up Theater in Puurs. Bijna 10 jaar geleden was ‘14-18' de eerste spektakelmusical van Studio 100, toen nog opgevoerd in de Nekkerhal in Mechelen. De musical was een schot in de roos en kon maar liefst 325.000 bezoekers bekoren.