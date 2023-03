KIJK. BV’s maken Tomorrowland Winter onveilig: Regi speelt de zaal plat én Sander Gillis hangt in de lucht

Celebrities KIJK. Taylor Swift verbaast fans met duik ‘onder het podium’: “Coolste deel van het concert”

Taylor Swift pakt uit met speciale stunts tijdens de optredens van haar Eras-tournee. Op een gegeven moment duikt de zangeres het podium in. Concertgangers op de tribunes zien langs boven hoe ze in een gat springt. Vervolgens kunnen ze op schermen zien hoe de zangeres naar de andere kant van het podium ‘zwemt’. Daar komt ze boven water in een andere outfit. Op sociale media zijn fans verbluft door de special effects. “Dit was het coolste deel van het optreden.”