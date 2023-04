KIJK. Britney Spears vecht tegen hitte in Puerto Rico: outfit doorweekt door zweet

Film Johnny Depp maakt officiële comeback op filmfesti­val van Cannes

Johnny Depp (59) maakt in mei z'n opwachting in Cannes. ‘Jeanne du Barry’, waarin de acteur de rol van koning Lodewijk XV vertolkt, opent namelijk het prestigieuze filmfestival in de glamoureuze Franse badstad. Dat schrijft ‘The Hollywood Reporter’. Het is de eerste keer dat Depp opnieuw het witte doek siert sinds de veelbesproken rechtszaak met z'n ex Amber Heard (36).