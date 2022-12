KIJK. Billie Eilish en Dave Grohl brengen eerbetoon aan overleden Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins

MuziekTijdens de Grammy’s droeg Billie Eilish (21) een T-shirt met een afbeelding van Taylor Hawkins. En dat is iets wat Foo Fighters-frontman Dave Grohl (53) is bijgebleven. Tijdens een concert van de zangeres in Californië kwam Grohl tevoorschijn voor een ontroerend eerbetoon aan de drummer van de Foo Fighters. Ze zongen samen het nummer ‘My Hero’ van de band. Taylor Hawkins stierf afgelopen maart in zijn hotelkamer in Bogota, Colombia. Hij was vijftig jaar.