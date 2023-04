KIJK. Amerikaanse artiest Chance The Rapper danst op seksuele manier met dames (maar geen van hen is zijn vrouw)

CelebritiesDe Amerikaanse rapper Chance The Rapper (30) gaat met zijn seksuele dansjes op het Jamaica Carnival viraal op Twitter. Op de beelden is te zien hoe ‘dicht’ en ‘intiem’ de dames met de artiest dansen. En Chance The Rapper, gekend van het nummer ‘No Problem’, gaat daar gretig op in. Hij duwt zich tegen hen aan en slaat op hun billen. Opvallend? Geen van beide dames is zijn vrouw. Chance The Rapper is al enkele jaren getrouwd met Kirsten Corley (29) en ze hebben samen twee kinderen. Op Twitter vinden mensen dat hij vreemd gaat, maar er zijn ook veel fans die voor hem opkomen. Zij beweren dat het normaal is om tijdens carnaval te dansen met andere vrouwen, het zou een deel zijn van de Caraïbische cultuur.