KIJK. Aaron Blommaert maakt vliegende start als zanger: “Al meer dan 20 boekingen nog voor ik één nummer uitbracht”

BV Nog geen ‘Feuerwerk’, doorbraak Camille in Duitsland laat op zich wachten. Collega Christoff geeft raad

Deze week lanceert Camille (21) haar nieuwe zomersingle ‘Rihanna’ maar intussen probeert de Vlaamse popster ook Duitsland te veroveren. Eén maand na de release van haar Duitse single ‘Feuerwerk’ zijn de eerste stappen richting grote doorbraak gezet, maar is er nog werk aan de winkel. Christoff boekte wel al groot succes in ons buurland. Hij heeft dan ook waardevol advies voor Camille en weet als geen ander hoe hard knokken een buitenlandse carrière is. “Het is mentaal echt zwaar.”