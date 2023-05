KIJK. 7 jaar geleden nam Aaron Blommaert als tiener zelf deel aan ‘The Voice Kids’, nu mag hij het programma presenteren

ShowbitsEr komt een gloednieuw seizoen van ‘The Voice Kids’ aan en daar horen dit jaar ook twee nieuwe presentatoren bij. De Tovenaar uit ‘The Masked Singer’, Aaron Blommaert en ‘Blind Gesprongen’-presentatrice Nora Gharib zullen de kids dit jaar naast het podium ondersteunen. “Het is heerlijk om te zien hoe die kinderen zich smijten en genieten van op te treden met een band”, vertelt een trotse Aaron. Voor Blommaert is de cirkel nu echt rond, want zeven jaar geleden trad hij zelf nog aan als kandidaat. Die beelden zie je in een nieuwe Showbits.