Kiest Studio 100 Marie Verhulst als nieuwe baasje van Samson? BDB

20 december 2019

16u05

Bron: TV Familie 0 Showbizz Morgen weten we eindelijk wie het nieuwe baasje wordt van Samson. Studio 100 maakt het grote nieuws dan bekend tijdens de première van de ‘Afscheidsshow van Samson & Gert’. De voorbije weken werd er al duchtig gespeculeerd over een mogelijke opvolger en er is één naam die vaak terugkeert: die van Marie Verhulst, de 24-jarige dochter van de Studio 100-baas.

Wie is ‘Jefke’ - de codenaam die ze binnen Studio 100 gebruiken voor de opvolger van Gert? Verschillende namen deden de voorbije weken de ronde, van James Cooke tot Ruth Beeckmans en Jelle Cleymans. En dan zijn er natuurlijk nog de getalenteerde kinderen van de VIER-presentator: Viktor en Marie. Beiden deden de voorbije jaren heel wat media-ervaring op en lijken klaar om definitief in de voetsporen van papa Gert te treden.

Goede danser

Viktor liet de laatste tijd echter wat steken vallen. Op de Nederlandse tv vertelde hij bijvoorbeeld dat hij niet zo dol is op kinderen. “Ik vind hen enkel handig omdat ze veel geld opleveren”, lachte hij. Dat was uiteraard een grapje, maar zo’n uitspraken zijn not done als je gaat meespelen in hét populairste kinderprogramma van Vlaanderen. Bovendien moet de nieuwe Gert kunnen zingen, acteren en dansen. En dat laatste is niet meteen het sterkste punt van Viktor, zoals we konden zien in ‘Dancing With The Stars’.

Dan lijkt Marie een logischere keuze. Zij toonde bij de ‘Ghost Rockers’ al dat ze haar mannetje kan staan op de dansvloer. Bovendien deed ze de voorbije jaren ook heel veel andere ervaring op. Zo presenteerde ze vorig jaar mee ‘De Grote Sinterklaasshow’ in het Sportpaleis. Dit jaar werd ze echter vervangen door Maxine Janssens, alias Ellis uit ‘Kosmoo’. Komt dat omdat Marie geen tijd had omdat ze druk bezig is met de voorbereidingen van een ander project? En is dat dan de ‘Afscheidsshow van Samson & Gert’?

Stand-in

“Zelfs wij, de vaste cast, weten niet wie het wordt”, zei Koen Crucke alias Alberto Vermicelli in een interview met Qmusic. Op de repetities voor de kerstshow werd er de voorbije weken namelijk een stand-in voor ‘Jefke’ gebruikt. Het echte ‘Jefke’ zou in besloten kring aan het repeteren zijn, ver van nieuwsgierige blikken.

De nieuwe Gert maakt morgen z’n opwachting in de kerstshow tijdens twee liedjes. Enerzijds de song waarbij hij of zij onthuld wordt en anderzijds tijdens ‘De Samsonrock’, traditioneel het laatste liedje van de show.