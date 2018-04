Kiefer Sutherland komt naar Antwerpen TC

04 april 2018

12u22 0 Showbizz Kiefer Sutherland, de ster uit '24', komt naar Antwerpen. Niet als acteur, wel als muzikant. Samen met zijn band houdt hij er halt tijdens zijn wereldtournee 'Reckless'.

Kiefer timmert al een tijdje aan een muzikale carrière. En met succes. Zijn country-rock-album 'Down In A Hole' oogstte goeie kritieken in de States en ging er ook als zoete broodjes over de toonbank. Maar Kiefer wil ook de rest van de wereld veroveren en dus trok hij daarom op wereldtournee. Op dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni passeert hij daarbij ook in Antwerpen. Hij speelt dan in zaal Zappa op het Kiel. Fans die de gitaarkunsten van 'Jack Bauer' willen bewonderen kunnen nog altijd een plaatsje bemachtigen. Tickets kosten 32,32 euro en zijn nog altijd te koop via de website zappa.be.