Kidmans neus, Jolies lippen of de ogen van Mila Kunis: deze looks worden het vaakst besteld bij de chirurg TDS

18u35

Bron: Kameraki 1

Als je denkt dat plastische chirurgie stilaan over zijn hoogtepunt heen was, dan heb je het grondig mis. Looks moeten voor velen nog steeds perfect zijn, en ook de nieuwste beautytrends moeten gevolgd worden. Van de huidskleur van actrice Amy Adams, over de lippen van Angelina Jolie tot de neus van Meghan Markle: deze looks van sterren worden het vaakst besteld bij de plastisch chirurg.

PN