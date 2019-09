Kick-off Rode Neuzendag: Jens Dendoncker wil wereldrecord applaudisseren aan diggelen slaan MC

11 september 2019

05u00 0 Showbizz De grote kick-off van Rode Neuzen Dag 2019 wordt maandag spectaculair ingezet. Ambassadeur Jens Dendoncker wil niks minder dan het wereldrecord om het langst applaudisseren breken. "Het probleem is: wat als ik naar het toilet moet?"

Rode Neuzen Dag 2019, de goededoelactie van 'Het Laatste Nieuws', VTM, Qmusic en Belfius die jongeren fysiek, sociaal en mentaal weerbaarder wil maken, start volgende week met een klapper vanjewelste. Ambassadeur en VTM-gezicht Jens Dendoncker zal maandagochtend proberen om het wereldrecord 'langste applaus' aan diggelen te slaan. Nu staat het op exact 2 uur en 32 seconden.

Met de bus

"Ik heb dit record niet zomaar gekozen, natuurlijk", zegt Dendoncker. "Jongeren verdienen applaus en aanmoediging. We klappen Rode Neuzen Dag af én ik kweek een sportiever lijf met al dat klappen dankzij het goede doel. Fantastische win-win vind ik dat. Ik vraag me enkel nog af hoe dat praktisch moet bij een hongerke of een dorstje. Of erger, wat als ik naar het toilet moet?"

Jens zal zijn recordpoging maandag starten in het Sint Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos, om 8.20 uur. Van daaruit trekt hij al applaudisserend met een Rode Neuzen Dag-bus naar De Leertuin-school in Meise. Collega-ambassadeurs Sam De Bruyn en Birgit Van Mol stappen mee op.

Qmusic zendt de hele poging uit en verlengt de Ochtendshow zelfs, van 6 tot 12 uur - drie uur langer dan normaal. De klapmarathon zal ook te volgen zijn op HLN.be, VTMNIEUWS.be, Qmusic en de Facebookpagina van Rode Neuzen Dag. (MC)