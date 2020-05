Keyboardspeler Britse band The Stranglers overleden door corona BDB

04 mei 2020

22u16

Bron: ANP 4 Showbizz Muzikant Dave Greenfield is zondag op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Hij werd vooral bekend als keyboardspeler van de Britse punkrockband The Stranglers. De groep maakte zijn overlijden maandag bekend.

Greenfield had hartproblemen waarvoor hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daar raakte hij besmet met het coronavirus. De toetsenist speelde 45 jaar bij The Stranglers. Hij componeerde onder meer het nummer ‘Golden Brown’ uit 1982. Zijn bandgenoten wilden die song in eerste instantie niet uitbrengen, maar het werd uiteindelijk de grootste hit van de groep.

The Stranglers hebben onlangs hun afscheidstournee aangekondigd, maar deze concerten werden voor onbepaalde tijd opgeschort vanwege de coronapandemie. Zijn bandgenoten prijzen de muzikant in een korte verklaring als "een lieve, vriendelijke en excentrieke man die altijd tijd had om te kletsen".