Kevin Spacey wil naam aanklager weten SD

08 februari 2019

08u53

Bron: ANP 0 Showbizz Acteur Kevin Spacey (59) heeft aan de rechtbank gevraagd om de naam van de man die hem van onder meer aanranding en wederrechtelijke vrijheidsberoving beschuldigt, vrij te geven. Tot nu toe was de man enkel gekend als de anonieme ‘John Doe’.

John Doe spande anoniem een rechtszaak aan tegen acteur Kevin Spacey voor seksuele aanranding, gendergeweld, mishandeling, het opzettelijk toebrengen van emotionele schade en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Volgens John Doe werd hij in oktober 2016 door de ‘House of Cards-acteur aangerand, toen hij hem een massage gaf in Spacey’s huis in Malibu. Spacey zou zijn hand gegrepen hebben en hem gedwongen hebben om zijn geslachtsdelen aan te raken. De acteur wilde ook dat Doe hem oraal zou bevredigen. Daarop zou de beschuldiger zijn massagetafel genomen hebben en weggelopen zijn.

Spacey vraagt nu dat de rechtbank Doe’s echte naam bekendmaakt. Volgens de acteur zijn schuilnamen of pseudoniemen bijna nooit geoorloofd in de rechtszaal, tenzij de aanklager een gegronde reden heeft om anoniem te blijven. En dat is hier niet het geval, zegt Spacey. Hij meent zelfs dat hij kwetsbaarder is wat betreft bedreigingen en inbreuken op zijn privacy dan zijn aanklager. Als de man zijn identiteit niet publiekelijk bekend maakt, wil Spacey dat de zaak geseponeerd wordt.

Vorige maand pleitte Spacey nog ‘niet schuldig’ in een andere rechtszaak, waarin hij beschuldigd werd van het misbruik van een 18-jarige jongen.