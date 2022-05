Kevin Spacey opnieuw aangeklaagd wegens aanranding, dit keer door drie mannen

CelebritiesKevin Spacey is opnieuw aangeklaagd wegens aanranding. Het gaat in totaal om vier aanklachten wegens seksueel misbruik, die de 62-jarige acteur bij drie mannen gepleegd zou hebben. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. Spacey ligt al jaren onder vuur wegens ongewenste intimiteiten, en was pas opnieuw beginnen acteren na een lange pauze.

Drie van de vier nieuwe aanklachten zouden plaatsgevonden hebben in Londen. De vierde in Gloucestershire. Daarnaast zou Spacey ook een individu gedwongen hebben tot een seksuele activiteit, inclusief penetratie, zonder dat de persoon in kwestie daar toestemming voor gegeven heeft. “Deze aanklachten zijn het resultaat van een onderzoek dat uitgevoerd is door de Metropolitan Police”, klinkt het in een statement van het Britse Openbaar Ministerie. De feiten zouden gepleegd zijn tussen 2005 en 2013.

Ongepast gedrag

Het is lang niet de eerste keer dat de eens zo gevierde acteur in opspraak komt wegens seksueel misbruik. In oktober 2017 beschuldigde acteur Anthony Rapp hem van aanranding. De volwassen Spacey zou hem betast hebben tijdens een feestje, waarbij hij Rapp bij zijn achterwerk greep en op een bed tilde, om vervolgens bovenop hem te gaan liggen. Rapp was toen 14, Spacey 26. Er volgde snel een soort verontschuldiging van Spacey, die zei dat hij zich het incident niet kon herinneren. Hij zinspeelde wel op een worsteling met zijn seksualiteit, en zei dat hij ‘er nu voor koos om het leven van een homoseksuele man te leiden’.

Zijn reactie bleek een zware misrekening en kwam de acteur op massaal veel kritiek te staan. Hij raakte verschillende jobs kwijt, waaronder zijn hoofdrol in ‘House of Cards’. Tijdens arbitrage met de producenten van de Netflixshow werd vastgesteld dat Spacey met zijn gedrag contractbreuk had gepleegd. Hij moet daarvoor een schadevergoeding van ruim 30 miljoen dollar betalen.

Ontkenning

Er volgden nog meer beschuldigingen, onder meer van van het Old Vic-theater in Londen, waar Spacey artistiek directeur was tussen 2004 en 2015. De organisatie meldde dat maar liefst 20 mannen geklaagd hadden over ongepast gedrag van de acteur. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd. De rechtszaak die Rapp tegen hem aanspande wegens emotioneel lijden moet nog voorkomen.

De 62-jarige acteur, die in het verleden nog een Oscar won voor zijn rol in ‘American Beauty’ en ‘The Usual Suspects’, heeft de beschuldigingen aan zijn adres altijd ontkend. Midden mei raakte nog bekend dat de acteur een rol te pakken had in de historische dramafilm ‘1242 - Gateway to the West’, over de Mongoolse leider Batu Khan. Het was het eerste grote project voor de acteur sinds 2017.

