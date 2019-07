Kevin Spacey ondervraagd door Scotland Yard HAA

06 juli 2019

22u26

Bron: ANP 0 Showbizz Agenten van Scotland Yard zijn onlangs naar de Verenigde Staten gevlogen om Kevin Spacey aan de tand te voelen. De acteur wordt door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook in Londen. Daarover wilde Scotland Yard, ook bekend als de Londense Metropolitan Police Service, meer weten van Spacey.

Het verhoor vond al in mei plaats, liet Scotland Yard weten aan Variety. Spacey werd "vrijwillig verhoord" en niet aangehouden. "Het onderzoek is nog lopende.” Waar het gesprek plaatsvond en wat Spacey heeft verklaard, is niet bekendgemaakt.

Kevin Spacey werd in oktober 2017 voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik. De Amerikaanse acteur Anthony Rapp zei dat de destijds 26-jarige Spacey in 1986 een poging tot aanranding deed, Rapp was toen 14 jaar. Al snel volgden meer beschuldigingen, onder meer van Engelse mannen. Spacey woonde van 2003 tot 2015 in Londen, waar hij werkte als artistiek directeur van het Old Vic theater. In die tijd zou hij meerdere mannen grensoverschrijdend hebben bejegend.

Scotland Yard onderzoekt momenteel zes zaken, uit onderzoek van het Old Vic bleek dat twintig mannen Spacey beschuldigen van wangedrag.