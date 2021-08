Kevin Spacey na jaren weer terug op Amerikaanse filmset

Showbizz Mijn vader zei: ‘jij wordt niks’: Luc Appermont openhartig over jeugd in ‘Speeltijd’

28 augustus In het Joe-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (41) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Deze week is Luc Appermont (71) te gast, die vertelt over hoe hij wel eens gepest werd, over biergistpillen tegen grijs haar en over zijn vader.