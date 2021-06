Kevin Janssens zal niet te zien zijn in 2de seizoen ‘Fair Trade’: “Zijn verhaallijn is afgerond”

Gisteren viel het al op dat Janssens de opvallende afwezige was in de berichtgeving rond het nieuwe seizoen. Scenarist-regisseur Marc Punt bevestigt dat. “Zijn verhaallijn is afgerond”, klinkt het. “Wat me meteen de kans biedt nieuwe plotpaden te bewandelen zonder in herhaling te vallen”. Kevin speelde nochtans een belangrijke rol in de serie, die van de corrupte agent Walter ‘Wally’ Wilson, een man die na zijn werk steevast cocaïne snoof en naar de dames van plezier ging. Een verhaallijn die geen volledig gesloten einde kreeg. Die rol speelde Janssens aan de zijde van zijn ex-vriendin, Ella-June Henrard (28). Zij zal nog wel te zien zijn als hoofdrol in het nieuwe seizoen, als Wally’s collega Robin De Rover.