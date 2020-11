Kevin Janssens stond ook voor ‘The Masked Singer’ al zingend op een podium: “Op m’n 16de speelde ik in een musical”

TV Koningin wint ‘The Masked Singer’: herbeleef hier de finale én wie er achter de maskers zat

7 november Ein-de-lijk weten we het! Wolf, Duiker en Koningin streden vrijdagavond om de overwinning in ‘The Masked Singer’. Maar het was de Koningin die bewees dat ze inderdaad de ‘Queen’ van het programma was. Speurder Karen Damen kreeg voor de zoveelste keer gelijk, want haar grote idool Sandra Kim bleek de zangeres onder het kroontje te zijn.