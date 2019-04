Kevin Janssens kwam 17 kg bij voor nieuwe rol: “Ik ben in die periode heel depressief geweest” SD

08 april 2019

Acteur Kevin Janssens onderging het voorbije jaar heel wat lichamelijke transformaties voor zijn rollen in diverse films en series. Zo kwam hij op zeven weken tijd 17 kilogram aan om de rol van ‘Patrick’ te spelen. “Dat was ook heel ongezond", bekent hij. “En ik had daarna maar een maand en een week om alles er opnieuw af te krijgen voor een andere film." Dat het transformeren hem soms zwaar valt, vertelde hij deze avond in ‘Van Gils & gasten’. “Ik ben die periode ook heel depressief geweest.”

Ook Laura Tesoro kwam bij Lieven Van Gils vertellen over haar nieuwste nummer, ‘Up’. “Veel mensen voelen zich door sociale media en pesten niet goed, het is nooit goed genoeg. Dit nummer kan je motiveren om zoiets te hebben van: ‘Fuck it, ik ben wel mooi genoeg!”

