Kevin Janssens: “Ik heb donkere kantjes, zeker als het over de liefde gaat” TK

10 februari 2019

12u27

Bron: Joe 0 Showbizz Vanmorgen was Kevin Janssens te gast bij Kris Wauters in ‘Zot Gedraaid’ bij Joe. Daar liet de normaal onverstoorbare acteur zijn gevoelige kant zien. Ook zijn enthousiasme over zijn job stak hij niet onder stoelen of banken: “Ik wil nooit op pensioen gaan”, klonk het.

Kevin Janssens houdt van zijn job, zoveel is wel zeker: “Ik ben eigenlijk heel dankbaar voor de dingen die ik allemaal heb kunnen doen sinds ik afgestudeerd ben. Ik heb er heel hard voor gewerkt en voor geknokt. En het is altijd mijn passie geweest, dus ik ben heel blij dat ik van mijn hobby en van mijn droom die ik als kind had mijn beroep heb kunnen maken”, aldus Kevin. Kris geeft mee dat je als acteur gemakkelijk tot je zeventigste of zelfs tot je tachtigste kan doorgaan. “Ze zeggen me altijd dat ik aan pensioensparen moet doen, maar ik zal nooit op pensioen gaan. Ik blijf het kind in mij naar boven halen, hoe oud ik ook ben”, aldus Kevin.

Frank Vander Linden

Kevin vindt dat iedereen het nummer ‘Ik Dacht Aan Een Vrouw’ van Frank Vander Linden moet kennen, want dat nummer brengt heel wat teweeg bij hem. “Ik heb dat nummer voor het eerst op tv gehoord, hij bracht het lied en ik werd onmiddellijk stil van de schoonheid en de intimiteit van de tekst en de muziek. Ik was zo onder de indruk. Toevallig een paar weken geleden was ik bij Frank op een concert. Hij zong dat nummer en ik ben spontaan beginnen huilen. Als je zoiets met mij kan doen, dan heb je mijn hart gewoon”, vertelt Kevin.

Melancholie

Tijdens de uitzending van ‘Zot Gedraaid’ werd ook duidelijk dat Kevin zijn gevoelige kant verder reikt dan huilen op een concert. “Er is één nummer van Bruce Springsteen ‘I’m on fire’ en daar komt een vrij diepe zin in voor: ‘Sometimes it’s like someone took a knife, baby, edgy and dull/And cut a six-inch valley through the middle of my skull’, dat is een vrij heftig stuk. Ik ben iemand die heel melancholisch kan zijn en donkere kantjes heeft, zeker als het gaat over de liefde”, gaf Kevin openhartig mee.