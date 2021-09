Kevin Janssens en Ruth Bequart spelen mee in psychologisch drama

Film ‘After We Fell’-regisseuse Castille Landon over de sensuele scènes in haar film: “De geluidsman keek uit beleefd­heid altijd weg”

9 september ‘After We Fell’, de derde prent uit de razend populaire ‘After’-franchise, draait sinds vorige week bij ons in de zalen. Mét een gloednieuwe regisseuse, die meteen werd ingehuurd om maar liefst vier nieuwe ‘After’-films in te blikken. En of het hard gaat voor de 29-jarige Castille Landon. Elke dag wordt ze via haar Twitter- en Instagram-pagina overladen met zowel tips als commentaar van de vurigste fans: “Ik laat hen zelfs mee beslissen over wat er wel en niet in het script mag staan.”