Kevin Janssens (39) heeft een nieuw, bekend lief SD

23 mei 2019

17u33

Bron: Instagram 0 Showbizz Acteur Kevin Janssens (39) heeft een nieuwe vriendin. De gelukkige - zelf geen onbekende - is Ella-June Henrard (25), met wie hij samen in de nieuwe misdaadreeks ‘Fair Trade’ speelt.

Op Instagram postte Kevin Janssens een foto van zijn nieuwe geliefde in duikkledij tijdens een vakantie in Egypte. “Shit happens”, schreef hij, met een hartje erbij. Ella-June Henrard zette dezelfde foto online. Duidelijker kunnen ze het niet maken: ze zijn verliefd en de hele wereld mag het weten. Het regent dan ook felicitaties op hun Instagrampagina’s. Acteur Robrecht Vanden Thoren schrijft: “Schoon koppel”. Nico Sturm noemt hen dan weer “toppers”. Journaliste Annemie Ramaekers is ook opgetogen: “Mooie mensen. Veel geluk samen.” En Leen Dendievel lacht: “Mor allez! Wat een set kan doen!”

Allebei een hoofdrol

Kevin en Ella-June spelen allebei een hoofdrol in de nieuwe misdaadreeks ‘Fair Trade’, die momenteel opgenomen wordt in Antwerpen. De reeks, die op VTM te zien zal zijn en geregisseerd wordt door Marc Punt, gaat over een politiecommissaris die samen met een hoofdinspecteur verstrikt raakt in het criminele milieu en uiteindelijk verschillende bendes tegen elkaar probeert uit te spelen.

Kevin Janssens heeft er al een woelig liefdesleven opzitten. Zo had hij onder anderen relaties met Natalia, An Lemmens en Josje Huisman. Dat hij echter niet licht omspringt met relaties, blijkt uit een interview dat hij in februari gaf aan Kris Wauters op radiozender Joe. Toen hij het over het nummer ‘I’m on Fire’ van Bruce Springsteen had, zei hij: “Ik ben iemand die heel melancholisch kan zijn en donkere kantjes heeft, zeker als het over de liefde gaat. Ik kan daar heel diep en donker over nadenken.”

Vlaamse Brigitte Bardot

In de relatie met Ella-June lijkt er vooralsnog geen vuiltje aan de lucht. Zijn geliefde is trouwens evenmin een onbekende in de film- en televisiewereld. In 2010 debuteerde ze met een hoofdrol in de film ‘Bo’, naar het boek ‘Het Engelenhuis’ van Dirk Bracke. Meteen werd ze overladen met superlatieven. De Vlaamse Brigitte Bardot werd ze genoemd, iets wat ze zelf - als meisje van zestien - absurd vond. Later kreeg ze een rol in de telenovelle ‘Ella’, waar ze haar latere vriend Rik Verheye leerde kennen. In 2013 ging het koppel uit elkaar. Binnenkort kan je Ella-June bewonderen in de VTM-reeks ‘Kraak’ en de duikbootfilm ‘Torpedo’. Voor Kevin staan de films ‘L’état sauvage’ en ‘De Patrick’ nog op de planning.