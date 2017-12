Keuze te over: 341 films maken kans op Oscar voor Beste Film TC

13u57 0 REUTERS Showbizz De leden van de Academy kregen hun stembiljet. Zij moeten nu bepalen wie genomineerd zal worden.

Maar liefst 341 films prijken op het lijstje kandidaten voor de Oscar voor Beste film dat The Academy of Motion Picture Arts and Sciences naar haar leden verstuurde. Nu is het aan de iets meer dan 8.000 leden om te beslissen welke films op het definitieve (en beperktere) lijstje met genomineerden zullen terechtkomen. Vorig jaar waren dit negen films. Uiteraard zal de keuze ook dit jaar niet makkelijk zijn. Al kunnen veel films op de uitgebreide lijst van 341 sowieso al geschrapt worden. Weinigen verwachten dat films als 'Baywatch', 'The Emoji Movie' of 'My Little Pony: Friendship is Magic' veel stemmen zullen halen. Films die dat wel zullen doen en die bijgevolg tot de favorieten worden gerekend zijn: 'Call Me By Your Name', 'The Post', 'Lady Bird', 'Dunkirk', 'The Shape of Water' en 'Darkest Hour'. De lijst met genomineerden wordt bekendgemaakt op 23 januari. De Oscars worden uitgereikt op 4 maart.