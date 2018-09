Keukenschort aan en kruidenpotjes in de aanslag: Meghan Markle werkt mee aan kookboek KDL

17 september 2018

15u46

Bron: ANP 0 Showbizz Meghan Markle heeft meegewerkt aan een kookboek, gemaakt door de overlevenden van de brand in de Grenfell Tower in Londen. Het is haar eerste soloproject sinds haar huwelijk in mei met prins Harry.

In 'Together: Our Community Cookbook' staan een vijftigtal recepten van de hand van vrouwen die op 14 juni vorig jaar getroffen werden door de brand in de Londense woontoren, waarbij 71 mensen omkwamen. De vrouwen verenigden zich in een gemeenschapskeuken, Hubb Community Kitchen, waar de 37-jarige Amerikaanse actrice al verscheidene keren een bezoek aan bracht, schrijft Kensington Palace op Twitter.

Rouwen en koken

"Ik voelde me onmiddellijk verbonden met deze gemeenschapskeuken. Het is een plek waar vrouwen samen kunnen lachen, rouwen, huilen en koken", schrijft Meghan Markle in het voorwoord van het boek, dat deze week wordt gepubliceerd. De opbrengst van de verkoop zal worden gedoneerd aan Hubb Community Kitchen om de keuken zeven dagen per week te laten draaien en open te stellen voor nieuwe gemeenschappen, aldus Kensington Palace.

The Duchess of Sussex is supporting a new charity cookbook, 'Together: Our Community Cookbook', which celebrates the power of cooking to bring communities together. #CookTogether pic.twitter.com/XEclxgQjR4 Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link