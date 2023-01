Keukenmes van Loïc Van Impe plots spoorloos in ‘De Buurtpolitie VIPS’: “Kan iemand dat weggenomen hebben?”

Celebrities KIJK. Ben Affleck werkt even bij Dunkin’ Donuts voor reclame­spot (en ook vrouw Jennifer Lopez duikt op)

De Amerikaanse acteur Ben Affleck (50) is fan van Dunkin’ Donuts. Samen met zijn vrouw Jennifer Lopez (53) schittert hij binnenkort in een reclamespot van de donutketen. Op die beelden is het nog even wachten, maar enkele fans deelden wél al foto’s en videobeelden van de opnames in Medford, Massachusetts (VS). De acteur was volledig in outfit, met pet en headset, en bediende verschillende klanten. Het koppel had het duidelijk erg naar hun zin.

11 januari