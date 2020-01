Ketnetgezichten en andere BV’s schitteren op rode loper van Gala van de Gouden K’s SDE

25 januari 2020

20u46 0 Showbizz Veel schoon volk op het Gala van de Gouden K’s. BV’s kwamen in groten getale afgezakt naar het uitverkochte Sportpaleis om de prijzenregen vanop de eerste rij mee te maken.

Wereldkampioene Nina Derwael bracht een goede vriendin mee naar de awardshow.

‘F.C. De Kampioenen’-acteurs Tuur De Weert en Ben Rotiers maakten er een gezellig uitje van.

Ook Jani Kazaltzis tekende present op de rode loper.

De cast van ‘De Hoppers’, met Liesa Naert en Bill Barberis, kwam samen naar het Sportpaleis.

De cast van ‘Down the Road’ had er zin in.

Bab Buelens en Vincent Banic maakten er een date-night van.

De cast van ‘LikeMe’ koos voor een groene themakleur.

De acteurs van ‘De Buurtpolitie’ haalden hun meest glamoureuze outfit uit de kast.

Charlotte Leysen nam een goede vriend mee naar de show.

‘Merci voor de muziek’-collega’s Bart Peeters en Nora Gharib poseerden samen op de rode loper.

Ook K3 tekende present.

Aaron Blommaert en Zita Wauters poseerden samen voor de fotografen.

Ook de cast van ‘Buck’, met Ini Massez, was aanwezig.

De Nederlandse zangeres Merol kwam optreden tijdens de show.

De cast van ‘Thuis’ kwam afgezakt naar het Sportpaleis.

De acteurs van ‘Oma en oma’ kwamen in kostuum naar de show.

Tom Waes nam ‘Kamp Waes’-deelnemer Zeger mee.

Laura Tesoro kwam alleen naar de show.

De cast van ‘Campus 12' poseerde samen.

Geliefden Juan Gerlo en Tinne Oltmans zagen er erg gelukkig uit.

De cast van de Ketnet Musical was en masse aanwezig.

Maureen Vanherbergen en Sieg De Doncker hadden nog tijd voor een selfie op de rode loper.

Regi nam Jake Reese en OT mee, met wie hij regelmatig samenwerkt.

Sven de Leijer poseerde alleen, maar dat vond hij duidelijk niet erg.

Miss België Celine van Ouytsel mocht uiteraard niet ontbreken.