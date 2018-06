Ketnetgezicht Maureen zet na negen jaar punt achter relatie: "De liefde was op" TK

Maureen Vanherberghen, bekend als Ketnetgezicht en presentatrice bij Qmusic, is opnieuw single. In haar wekelijkse column in Story liet ze weten dat ze na negen jaar een punt achter haar relatie met Sam heeft gezet.

"Een half jaar geleden hebben mijn vriend Sam en ik besloten om in alle vriendschap een punt te zetten achter onze relatie. De liefde was op", aldus Maureen. "Zo'n beslissing nemen is nooit makkelijk, zeker niet na negen jaar, maar ik ben niet de persoon om dagen aan een stuk in een hoekje te zitten huilen. En omdat we dit samen hebben beslist, kunnen we het allebei ook makkelijker verwerken. Trouwens: het is niet omdat we geen koppel meer zijn dat we mekaar niet meer horen of zien. Integendeel. Sam zal voor altijd een goede vriend blijven."

In januari vertelde Maureen nog dat ze een huwelijk met Sam wel zag zitten. "We zijn al samen van vóór ik bekend werd dankzij ‘Idool’", vertelde ze toen. "De media is een circus, maar mijn vriend houdt me met beide voeten op de grond. Sam is ondanks zijn 1m92 altijd bescheiden en nooit kwaad. Hij zorgt voor gemoedsrust in mijn hectische leven. Trouwplannen zijn er niet, maar ik zou geen ‘nee’ zeggen mocht Sam op de knieën gaan." Die plannen zijn nu dus van de baan. "Op dit moment ben ik dus vrijgezel en dat voelt goed aan. Niet dat ik mijn hart niet openstel voor een nieuwe relatie, maar ik neem het zoals het komt."