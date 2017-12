Ketnet-wrapster Sien Wynants verwacht eerste kindje DBJ

18u15

Bron: VRT 0 VRT - Lisse Wets Sien Wynants. Showbizz Ketnet-wrapper Sien Wynants had vandaag groot nieuws te vertellen aan de Ketnetters. Begin april verwacht ze samen met haar vriend Pieter-Jan hun eerste kindje. Sien verraste de Ketnetters en collega Sarah Mouhamou deze namiddag tijdens de wrap op Ketnet. De kinderen thuis kregen de kans om via de website vragen door te sturen voor Sien. Waar ze met alle plezier op antwoordde vanuit de Ketnet-studio.

"Pieter-Jan en ik kijken ernorm uit naar ons eerste kindje. We zijn heel erg benieuwd om hem of haar te zien. We kennen het geslacht al, maar dat houden we nog lekker geheim tot de geboorte. Ik heb bijna geen last van kwaaltjes dus ik kan volop van de zwangerschap genieten. De komende weken en maanden gaan we ons huis babyklaar maken zodat we er over een kleine vier maanden helemaal klaar voor zijn!", aldus Sien.

Sien zal zo lang mogelijk blijven wrappen en optreden met de KetnetBand. Tijdens haar moederschapsverlof zullen de collega's haar afwezigheid opvangen.