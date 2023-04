Ketnet-wrapster Gloria Monserez gezicht van zesde editie 'De Pet op tegen Kanker’

Showbits Aartsvijan­den in ‘Familie’, nu samen uit de kleren: Sandrine André en Katrien De Becker na 6 jaar herenigd

Actrices Sandrine André en Katrien De Becker zijn na zes jaar weer herenigd. In ‘Familie’ waren ze schoonzussen die elkaars bloed wel konden drinken, in het theaterstuk ‘Calendar Girls’, dat vandaag in première gaat, zijn ze hartsvriendinnen, die samen uit kleren gaan voor een naaktkalender. En in ‘Familie’ werd ze dan wel vermoord, Katrien ziet een comeback van haar personage June best zitten. “Dat was een heel boeiende rol om te spelen”, vertelt ze in een nieuwe Showbits. En wie weet, in soapland kan alles.