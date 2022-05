Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou openhartig over haar jeugd: “Mijn moeder vertellen dat ik ongehuwd zwanger was, was het allermoeilijkst”

ShowbizzSarah Mouhamou (26) is al acht jaar lang bijna dagelijks op televisie te zien. Daarnaast werd de Ketnet-wrapper zo’n vier jaar geleden mama van haar eerste kindje. In een interview met De Morgen vertelt het televisiegezicht nu openhartig over haar jeugd. “Toen ik besliste om het huis uit te gaan, heb ik een jaar geen contact gehad met mijn mama.”

Sarah Mouhamou werd door haar ouders redelijk vrij opgevoed, maar toch heeft de Ketnet-wrapper in haar jeugd enkele moeilijke momenten gekend. Toen ze 21 jaar oud was, ging ze alleen wonen en daar waren haar ouders destijds niet mee akkoord. “Toen ik besliste om het huis uit te gaan, heb ik een jaar geen contact gehad met mijn mama. Dat was pittig.” De Ketnet-wrapper is thuis vertrokken omdat ze verliefd geworden is op iemand die haar ouders niet goedkeuren. Uiteindelijk bleek de liefde tussen Sarah en haar moeder echter te groot te zijn. “Mijn mama had gewoon een beetje tijd nodig. En diep vanbinnen heb ik dat ook altijd geweten.”

Evenwicht vinden

Al had Sarah destijds wel nog een moeilijke boodschap voor haar mama. De Ketnet-wrapper bleek in verwachting te zijn van haar eerste kindje. “Dat was het aller-, allermoeilijkste en spannendste. Maar mijn mama reageerde doodkalm: ‘Ah ja, ik wist dat.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Maar dat was zo warm, zo onverwacht. Ze was onmiddellijk enthousiast, zei direct dat ze wilde helpen met de babykamer. Ik heb ontzettend hard gehuild, ik was zo opgelucht.”

Ondertussen probeert Sarah nog steeds om het perfecte evenwicht te vinden. Volgens de Ketnet-wrapper zit het hem vaak in de kleine dingen. “Ik heb twee tattoos. De letter N, van Nouh, op mijn pols en een zonnetje op mijn bovenarm. Dat is not done in onze cultuur”, klinkt het verder nog in De Morgen. Ze vervolgt: “Dus mijn mama weet niet dat ik die heb. Ik zal altijd een horloge dragen en mouwtjes, zodat ze het niet ziet. Ik heb er zelfs ooit een pleister op geplakt, toen het eens heel heet was buiten, met het excuus dat ik me verbrand had.”

