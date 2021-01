Ketnet stipt opnieuw tegen pesten met ‘STIP IT’

INTERVIEW. Nora Gharib: “‘Bruine’, ‘slet’: ik heb alles al gehoord. Ik heb een olifanten­vel gekregen”

22 november Nora Gharib (27) is op VTM nog maar goed en wel uit haar suikerspin van 'The Masked Singer' gekropen, of op Eén trekt ze al een kogelvrij vest aan om flik te spelen in 'Black-Out', een spannende serie die morgen start. Het gaat hard voor het meisje dat ooit bij K3 wilde horen. Net nu ze voor het eerst moeder is geworden, lijkt het alsof ze overal opduikt. Maar zo gegeerd ze nu ook is voor rollen, Gharib heeft een olifantenhuid gekweekt door de opmerkingen die ze in het verleden kreeg: “Voor Marokkaanse vrienden was ik te westers, voor sommige K3-fans was ik te Marokkaans, ik was een slet, ik was een bruine... laat ze maar doen. Ik hoor het nog wel, maar het raakt me niet meer. Ik vergeet het ook allemaal.”