Ketnet-serie ‘Nachtwacht’ wint Nickelodeon Kids’ Choice Award SD

25 maart 2019

07u00 0 Showbizz De Ketnet-serie ‘Nachtwacht’, over een vampier, een weerwolf en een elf, heeft gisterenavond op de Nickelodeon Kids’ Choice Awards de prijs voor ‘favoriete tv-programma België en Nederland’ in de wacht gesleept.

De makers van ‘Nachtwacht’ mogen zich in de handen wrijven. De serie won op de ‘Nickelodeon Kid’s Choice Awards 2019 de prijs voor ‘favoriete tv-programma België en Nederland’.

Er waren nog meer Belgen genomineerd voor een prijs, maar die konden hun nominaties helaas niet verzilveren. Zo was Andy Peelman genomineerd in de categorie ‘favoriete grappenmaker’, dong ‘Campus 12' mee naar de prijs voor ‘favoriete tv-programma België en Nederland’ en vochten Zita Wauters en Steffi Mercie om de hoofdprijs in de categorie ‘aanstormend talent’. Ze moesten helaas de duimen leggen voor hun Nederlandse mede-genomineerden.

De volledige lijst met winnaars vind je op de website van de Kids’ Choice Awards.