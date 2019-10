Ketnet-reeks 'Nachtraven' genomineerd voor Emmy Kids Award SDE

15 oktober 2019

12u29 0 TV De Ketnet-reeks ‘Nachtraven’ is genomineerd voor een International Emmy Kids Award in de categorie ‘non-scripted entertainment’. Dat maakt de VRT bekend. Op 31 maart 2020 vindt de prijsuitreiking plaats in Cannes.

‘Nachtraven’, een programma van De Mensen, gaat over kinderen die door het mysterieuze wezen de Nachtraaf worden meegenomen voor een spannend avontuur in de nacht, op een locatie waar je ’s nachts niet mag komen. Daar voeren ze spannende opdrachten uit en vechten ze tegen de opkomende vermoeidheid. Maarten Janssen, netmanager van Ketnet, laat weten dat de zender erg blij is met de nominatie. “We proberen voortdurend in te zetten op innovatieve formats, zowel in fictie als non-fictie. Dat er nu ook internationaal erkenning komt voor ‘Nachtraven’ is voor ons een enorm compliment.” Ook Mariëlle Dazler van productiehuis De Mensen is in de wolken: “We zijn énorm blij met deze Emmy-nominatie. Ons straffe, toegewijde ploeg heeft dag (en nacht) gewerkt om dit ambitieuze idee tot een goed einde te brengen. We willen Ketnet bedanken voor het vertrouwen dat we daarin kregen. We zijn ongelooflijk fier om met ons eigen format tussen internationale kleppers als ‘The Voice Kids’ en ‘Lego Masters’ te kunnen staan.”