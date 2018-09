Ketnet-presentatrice Charlotte Leysen vecht tegen mentale dip Jan Ruysbergh

11 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ketnet-wrapster Charlotte Leysen (30) is al een tijdje niet meer te zien op het scherm, en dat zal nog even zo blijven. De reden: een voedselvergiftiging die ze opliep in Afrika. De juiste diagnose blijft uit, waardoor ze een unieke kans van VIER moet laten schieten. En dat heeft nu een mentale weerslag, meldt Dag Allemaal.

"Tijdens het draaien van de Ketnet-reeks ‘Goed ­Gezien!’ in Togo heeft Charlotte ­Leysen een voedselvergiftiging ­opgelopen. Charlotte is hiervoor ter plaatse behandeld maar ze blijkt nog niet volledig hersteld. Ze zal daarom van het scherm blijven totdat ze er weer helemaal bovenop is."

Met bovenstaand persbericht laat de VRT weten dat Ketnetwrapper ­Charlotte Leysen voorlopig niet meer te zien zal zijn op het scherm. Wat er precies scheelt, ­weten de dokters nog altijd niet. Sluimert er een of ander tropisch virus in haar bloed? Er zijn nog bijkomende medische tests nodig om daaromtrent uitsluitsel te geven.

Radeloos

