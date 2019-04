Ketnet-‘Held’ Maureen wordt Sneeuwwitje in nieuwe musical KDL

10 april 2019

10u29 5 Showbizz ‘Assepoester’ beleeft nog maar net haar première in Theater Elckerlyc in Antwerpen, maar Deep Bridge kondigt nu al de opvolger aan. Na ‘Doornroosje’ en ‘Assepoester’ wordt ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’ de derde sprookjesmusical van het productiehuis. De hoofdrol daarin is weggelegd voor Maureen Vanherberghen (31) die we kennen van Ketnet en Qmusic.

“‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ was mijn allereerste film in de cinema. De prinses der Disneyprinsessen. Een vrouw die zalig mag rusten tot wanneer ze gekust wordt en dat terwijl ‘de kabouterkes’ het huishouden doen. Hey ho! Die stiefmoeder neem ik er dan wel bij en ik zal haar spiegeltje met plezier opblinken”, reageert Maureen, die we kennen als een van de ‘Helden’ van Ketnet en als Qmusic-dj.

De musical ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’ zal vanaf 23 februari 2020 te zien zijn in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Nadien verhuist de voorstelling naar Capitole Gent, Ethias Theater Hasselt en Plopsa Theater De Panne. Meer informatie over tickets en voorstellingen is terug te vinden op deepbridge.be.