Ketnet-gezicht Sien Wynants slachtoffer van hacking met pikante foto's

10 maart 2020

08u21 0 Showbizz Wie Ketnet-gezicht Sien Wynants (29) op Twitter volgt, zal het al opgemerkt hebben: de presentatrice plaatst sinds maandagavond heel wat pikante foto’s online. Niet van zichzelf, maar van Japanse meisjes. Het account lijkt slachtoffer te zijn geworden van hackers.

De laatste tweet van Sien Wynants dateert ondertussen van 23 oktober 2017, tot gisterenavond. Toen verschenen er heel wat schunnige foto’s van Japanse meisjes. Daarmee lijkt het Ketnet-gezicht slachtoffer te zijn van hackers. Ze lijkt er ook nog niet in geslaagd te zijn om de macht over het account, met zo’n 4.400 volgers, terug te krijgen. Zelf reageerde de presentatrice er nog niet op via andere sociale media.

Sien Wynants haar profiel is overgenomen? :S pic.twitter.com/hnp3MLClEu Ntone(@ ntone) link