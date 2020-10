Ketnet-gezicht Sarah Mouhamou (25) krijgt eigen programma: “Ik ben zelf mama dus kan me perfect verplaatsen in de wereld van kinderen”

tvZe is al jaren wrapster op Ketnet, maar nu krijgt Sarah Mouhamou (25) ook een eigen programma. Op Ketnet Junior leert ze de allerkleinsten knutselen en zingen. De ideale job, zo lijkt. Want Sarah is zelf mama van een zoontje van twee. “Ik kan me perfect verplaatsen in hun leefwereld.”

Haar gezicht doet voor u misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar uw kinderen of kleinkinderen kennen haar vast en zeker. Sarah Mouhamou presenteert al sinds haar achttiende op Ketnet en is dus een van de vaste tv-vrienden van uw pagadder. Maar nu slaat wrapster een zijweg in. Op Ketnet Junior is ze vanaf vandaag te zien in haar eerste eigen programma ‘Sarah’, waarin ze afwisselend knutselwerkjes maakt en kinderliedjes zingt.

“Het is een ander versie van mezelf die naar boven komt’, vertelt Sarah. “Als wrapster ben ik meer een coole vriendin van de kijkers, op Ketnet Junior spreek ik de mama in mezelf aan.” Een rol die haar even gegoten ligt, want de Aarschotse is al twee jaar de trotse mama van Nouh. “Dat helpt zeker in mijn job, want ik kan me nu veel beter verplaatsen in hun leefwereld en weet ook perfect wat ze grappig vinden. Nouh zit bijvoorbeeld in een fase waarin hij alles wat met struikelen of vallen te maken hilarisch vindt. Een aspect dat dan ook een aantal keer terug komt in het programma.”

Fan van Danira

In ‘Sarah’ wordt Mouhamou bijgestaan door haar vrienden, muzikant Bavo en pratende kous Sokpop, een stemmetje ingesproken door MNM-dj en zoon van Ingeborg, Robin Keyaert. Sarah nam speciaal voor het programma zanglessen. “Leuk om dat aspect van mezelf te ontdekken”, zegt Sarah. “Voordien was ik veel te onzeker om te zingen, dat is nu veranderd. Bovendien oefen ik de liedjes samen met Nouh in, heerlijk.”

Mouhamou is nog jong. Ze ziet haar toekomst dan ook nog lange tijd doorgaan bij Ketnet, al vertelt ze ook dat Danira Boukhriss (30) haar inspireert. “Ik ben een grote fan”, zegt ze. “Ik heb bewondering voor de energie en klasse die ze uitstraalt, het is echt een grote dame. We hebben weleens gepraat hier bij de VRT, maar ik ken haar niet echt.” Wie weet doet Sarah ooit iets in die richting. “Het lijkt me fantastisch te doen wat zij doet”, klinkt het. “Maar ook liveshows presenteren spreekt me aan. Dat heb ik tijdens de Ketnetshows ondervonden. De adrenaline die dan door je lichaam giert... Daar leef ik helemaal van op.”

‘Sarah’, elke ochtend om 7u op Ketnet Junior