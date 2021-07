Kesha wil dat Dr. Luke haar gerechtskosten terugbetaalt

Vorig jaar verloor Kesha een smaadrechtszaak die muziekproducent Dr. Luke tegen haar had aangespannen. De zangeres beweerde namelijk dat Luke haar én Katy Perry had aangerand en voor dat laatste was geen bewijs, oordeelde de rechter. Nu wil Kesha dat Dr. Luke haar gerechtskosten van de afgelopen acht jaar terugbetaalt. Daarvoor doet ze beroep op een recent verstrengde wet op de vrije meningsuiting. “Bij een proces zal de jury instemmen dat Kesha de waarheid vertelt en daarom concluderen dat Dr. Luke wist dat hij Kesha in 2005 aangerand heeft, maar toch jarenlang een nutteloze rechtszaak aanspande", klinkt het in de rechtbankdocumenten. “Kesha heeft daarom recht op een schadevergoeding en de vergoeding van haar advocaatskosten met betrekking tot haar verdediging." In het document wordt daar nog aan toegevoegd: “De tactiek van de verbrande aarde die Dr. Luke toepast is bedoeld om Kesha te vernederen en te vernietigen. Zijn doel is om Kesha te verpletteren zodat ze haar melding van misbruik terug zou trekken.”