Kersverse miss Deborah Leemans staat er alleen voor: "Ik heb al jaren geen contact met mijn familie"

29 november 2018

10u31

Deborah Leemans (26), die met haar toenmalig lief Tim(tation) Wauters deelnam aan het vorige seizoen van 'Temptation Island', heeft het kroontje van Mrs. Universe Belgium gewonnen. Daardoor mag ze ons land binnenkort vertegenwoordigen op de internationale verkiezing van Mrs. Universe. Een overwinning waar ze nooit had van durven dromen. Maar haar zege wordt ook overschaduwd door negatieve commentaren.

“Ik heb niet enkel de prijs in ontvangst mogen nemen van meest fotogenieke deelneemster, ik heb ook de kroon mogen ontvangen en ben Mrs. Universe Belgium 2019 geworden.” Zo kondigde Deborah Leemans haar zege aan op de sociale media. Ze is nog steeds overdonderd. “Nee, dit had ik nooit verwacht”, zegt ze. “Na alle heisa rond ‘Temptation Island’ wou ik even rust. Maar toen ik de uitnodiging kreeg van Miss Universe dacht ik: ‘Ja, ik wil daar weer voor gaan’. Een jaar geleden had een vriendin mij al ingeschreven voor Miss Elégance. Toen dacht ik: waarom niet? Het was goed om mijn zelfvertrouwen op te krikken. En ook nu ben ik natuurlijk blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd.”

Heeft jouw overwinning je zelfvertrouwen nu dan ook een boost gegeven?

Natuurlijk, dat doet altijd iets. Al was ik door ‘Temptation Island’ al veel sterker geworden. Ik heb wel gemerkt dat ik nu veel meer reactie heb gekregen op mijn deelname. Bij mijn eerste missverkiezing waren het enkel vrienden, nu kwam de respons van overal.

Wat zeggen mensen dan?

Er zijn altijd positieve en negatieve commentaren natuurlijk. Ik kan niet voor iedereen goed doen. Hoe ik daarmee om ga? Ik lees die reacties en denk: ‘jij kent mij niet’. Ik ga niet in op die commentaren want uiteindelijk ga ik toch niet veranderen. Mijn echte vrienden weten wie ik ben. Buitenstaanders hebben daar geen idee van.

Veel mensen denken dat jij de wedstrijd enkel won vanwege je bekendheid...

En dat is natuurlijk niet het geval! Maar ik kan nu eenmaal niet meer onbekend zijn en nog eens deelnemen om het tegendeel te bewijzen. Ach, mensen hebben hun vooroordelen altijd wel klaar zeker? Na ‘Temptation Island’ had ik heel Nederland en Vlaanderen achter mij. Maar intussen is daar zeker de helft van weggevallen.

Misschien heb je aan je familie veel steun?

Ik stond er eerder alleen voor. Mijn familie wist wel dat ik deelnam en ze keurden het niet af. Maar wij hebben geen hechte band. Met mijn papa heb ik al jaren geen contact meer. Zelfs niet nadat hij mij zag op tv. En mijn mama en mijn zus hebben wel een berichtje gestuurd toen ze hoorden dat ik het kroontje had bemachtigd, maar daar blijft het bij. Zeer jammer, maar zo is het al jaren.

Waar liep het precies fout?

Dat is te persoonlijk, en daar wil ik niet verder over uitweiden. Ik deed deze missverkiezing dan ook voor mezelf. En ook voor de anderen voor wie ik een rolmodel kan zijn.

Vertel...

Kijk, ik wil geen stereotiepe miss zijn. Ik wil meer zijn dat het mooie meisje zonder inhoud dat wil verkozen worden. Ik wil een stem zijn en een voorbeeld voor anderen. Ik krijg sinds ‘Temptation’ nog altijd vaak te horen van anderen dat ze het moeilijk hebben in hun relatie. En dat ze mij zo’n sterk mens vinden. Als ik hen dus kan helpen, is mijn doel bereikt.

Over relaties gesproken. Heb jij intussen al een nieuwe vriend?

Nee, ik ben nog steeds vrijgezel. Maar de deur staat open. Al zal hij zich nu natuurlijk wel extra hard moeten bewijzen! (lacht) En of ik nog iets gehoord heb van Tim? Nee, hij wij hebben geen enkel contact meer. En dat is maar goed ook!