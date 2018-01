Kersverse Miss België reageert op racistische commentaren omwille van Filipijnse roots: "Dit zal me niet stoppen" AJA

Bron: Twitter, VRT NWS 44 BELGA Showbizz De nieuwe Miss België Angeline Flor Pua uit Antwerpen heeft Filipijnse roots en dat zorgde, naast de felicitaties, helaas ook voor heel wat racistische commentaren. Organisatrice Darline Devos reageert onthutst: "Ik vind dit schandalig." En intussen heeft Angeline ook zelf gereageerd: "Dit gaat me niet stoppen een goede miss België te worden", zegt ze.

Angeline Flor Pua is sinds zaterdag Miss België 2018. Een ware droom die uitkomt voor de 22-jarige uit Antwerpen. Ze studeert voor pilote en zal proberen om haar studies te combineren met maar jaar als Miss België. Lukt dit niet, dan zal ze alles even uitstellen. "Want ik wil echt een goede ambassadrice voor ons land worden. Ik wil er alles aan doen om België te vertegenwoordigen.”

Na haar kroning kreeg onze gloednieuwe ambassadrice naast de vele positieve commentaren ook heel wat negatieve en zelfs racistische reacties. "Hopelijk hebben ze gecheckt of het geen ladyboy is", Miss België van de frietchinees", "Zijn we zeker dat het een miss is en niet een mister", waren maar enkele van de negatieve reacties op internet. Vele van deze berichten vind je een dag later trouwens niet meer terug op sociale media. Enkele verontwaardigde mensen deelden nog wel screenshots van de racistische commentaren.

"Dit zal me niet stoppen"

Angeline Flor Pua reageert bij VTM Nieuws op de racistische commentaren, die ze "bijzonder spijtig" vindt. "Ik ben in België geboren, in Wilrijk, en ik heb de Belgsiche nationaliteit", zegt ze. "Je kan mensen niet zomaar beoordelen op basis van hun uiterlijk. Maar dit zal me niet stoppen om een goede miss België te worden."

Reactie van organisatrice Darline Devos

"Ik vind dit schandalig", laat organisatrice Darline Devos aan VRT NWS weten. "Angeline is in België geboren. Haar ouders hebben elkaar in ons land leren kennen." Ook Unia is niet te spreken over de racistische reacties op sociale media. "Voor de zoveelste keer bereiken sociale media een dieptepunt", zegt Bram Sebrechts van het Interfederaal Gelijkekansencentrum tegen VRT NWS. Unia veroordeelt dit met klem en ze vragen dan ook aan de mensen om er tegen in te gaan. "Als je je mond houdt, verandert er nooit iets."

En de reacties om Angeline te verdedigen die volgden snel. "Door hier te scrollen merk ik op hoe racistisch dit land wel niet is", laat Luna op Twitter weten. Een andere Twitter-gebruiker met de naam Salma Mediavilla reageert met een afbeelding van een wereldkaart. "Hier is alvast een wereldkaart voor alle laaggeschoolde grappenmakers die het verschil tussen China en de Filipijnen niet eens kennen. Educate yourself", is haar boodschap.

Door hier door te scrollen merk ik op hoe racistisch dit land wel niet is.🖕🏻 #MissBelgium luna(@ holIowmoon) link

Hier is alvast een wereldkaart voor alle laaggeschoolde grappenmakers die het verschil tussen China en de de Filipijnen niet eens kennen. Educate yourself. #MissBelgium pic.twitter.com/TsqxYiu6to Salma Mediavilla(@ mediabousa) link

België heeft gekozen

Bram Sebrechts van Unia ziet toch ook een positief verhaal. "Dat de mooiste van België Aziatische roots heeft, bewijst dat het leeuwendeel van de mensen mee is in het verhaal van diversiteit", vertelt hij aan VRT NWS.

De meerderheid van de reacties was dan ook positief. Zoals we hierboven lezen verdedigden verschillende mensen de Antwerpse Angeline met Filipijnse roots. Daarnaast waren er ook heel wat reacties waarin mensen haar feliciteerden met het kroontje. Peter Dedecker, volksvertegenwoordiger voor N-VA, steunt Vlamingen met andere roots en ziet haar als een rolmodel. Hij geeft haar ook als boodschap mee. "Laat de negatieve commentaren je koude kleren niet raken."

Laten we allemaal appreciëren hoe beeldschoon Angeline Flor Pua is , she deserves the best #missbelgium pic.twitter.com/JgwzGvx093 Luz(@ luzvanmaele) link

Ik zie alleen 3 mooie vrouwen.#MissBelgium pic.twitter.com/CUImtCfxFv Don Philippo(@ PhRoose) link

Ik hoop oprecht dat de nieuwe #MissBelgium geniet van haar kroon. Dat ze zich niets aantrekt van al die vuile racistische uitspraken van mensen die nooit iets hebben bereikt.



De grootste middelvinger die je kan opsteken is:

-Blijven groeien

-Extra genieten van je overwinning Yasmien Naciri(@ Smienos) link

De een wil piloot worden, de ander wil #missbelgium worden, sommigen willen beiden. Moeten we koesteren en steunen, zeker ook voor Vlamingen met andere roots. Leve rolmodellen, dromen en ambities. Proficiat Angeline! Laat de negatieve commentaren je koude kleren niet raken. Peter Dedecker(@ peterdedecker) link