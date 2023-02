Kersverse mama Hanne reageert voor het eerst op vervanging binnen K3: “Veel berichtjes gekregen dat het toch niet hetzelfde was zonder mij”

TV Onduide­lijk­heid, verwarring en veel vraagte­kens: 10 onbekenden gaan straks op zoek naar ‘Bestemming X’

Hartje Barcelona, over de Alpen of misschien wel dwars door Europa? Vanaf maandag 20 februari trekken 10 onbekende Vlamingen op reisavontuur in een gigantische, zwarte bus in het mysterieuze programma ‘Bestemming X’. Enige probleem? Ze hebben geen flauw idee waar ze zijn. Gedurende de reis wordt dan ook hun oriëntatievermogen stevig op de proef gesteld. En dat is nog lang niet alles...