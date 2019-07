Kersverse echtgenoot van Yves Segers moet geduld oefenen: “Nu geen tijd voor huwelijksreis” JD

11 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Yves Segers (47) staat deze zomer meer dan vijftig keer op de planken. Goed nieuws, behalve voor z’n echtgenoot Tom Bruggeman. Want veel exclusieve qualitytime met hem rest er niet. “Pas in januari gaan we op huwelijksreis naar Amerika”, zegt Yves in Dag Allemaal.

Het liefdespad van Yves Segers is niet zonder hobbels verlopen. Zijn eerste huwelijk, met Pieter hield amper twee jaar stand. Daarna was hij even samen met Joeri, een travestie-artiest. Toen ook dat misliep, begon Yves te twijfelen aan de liefde, maar drie jaar geleden wandelde de zeventien jaar jongere Tom zijn leven binnen. En dit voorjaar zijn ze getrouwd. Yves blikt met veel warmte terug op hun huwelijksdag. “Na het officiële gedeelte was er een feestje voor vrienden, collega’s en fans. Zo’n driehonderd mensen in totaal, onder wie de Romeo’s, Luc Steeno, Laura Lynn en ­Matthias Lens”, vertelt hij. “De collega’s met wie ik de beste band heb. Christoff kon er niet bij zijn, hij was op vakantie in Marbella, maar stuurde van daaruit een videoboodschap. Heel attent van hem! Daarna zijn we gaan eten, in klein gezelschap, zonder te veel poespas. Ik zit al zo vaak in het gewoel.”

Poetsman

“Eigenlijk wilde ik geen tweede keer trouwen”, geeft Yves toe. “Dat had ik Tom kort na onze ontmoeting al verteld. Toen ik de deur toch op een kier zette, duurde het niet lang voor hij op één knie ging. Achteraf gezien ben ik blij dat we de stap hebben gezet. Ik ben ouder dan Tom, als er met mij iets zou gebeuren, heeft hij toch wat financiële zekerheid. Tom werkte vroeger in de horeca, maar is nu poetsman. Een job die hij graag doet, ook al voelt hij zich vaak ondergewaardeerd.” Yves heeft een drukke zomer voor de boeg, de huwelijksreis moet dus wachten. “In januari trekken we voor twaalf dagen naar Florida. Als echte pretparkfans gaan we zeker naar Disneyworld.”