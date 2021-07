Kersverse Bachelor Fabrizio Tzinaridis reageert op negatieve reacties: “Hebben jullie niets beters te doen?"

“Ik wilde even de tijd nemen om iets kleins te bespreken dat me toch wel zorgen baart", vertelde Fabrizio in een filmpje dat hij op Instagram postte. Daarin reageerde hij op negatieve reacties die er kwamen op z'n deelname aan ‘De Bachelor’. “Wow. Dat was m'n eerste reactie”, klonk het. “Nu, ik heb mezelf expres weggehouden van Facebook en van bepaalde krantenartikels. Ik heb alleen titels gelezen. Gelukkig. Want naar het schijnt worden dit soort reacties met de vleet gepost door mensen die duidelijk niets beter te doen hebben in hun leven. En mijn leven blijkbaar beter kennen dan ikzelf. Ik weet niet of ik daar proficiat op moet zeggen, maar hebben jullie echt niets beters te doen?”

Positieve reacties

“Als we een ding mogen concluderen, dan is het wel dat niemand controle heeft over wat iemand anders denkt of vindt", vervolgde hij. “We gaan ons daar niet mee bezig houden en we gaan ons daar niet slecht over voelen. We gaan het gewoon langs ons neerleggen." Gelukkig zijn er ook heel wat positieve reacties. “Ik wilde de mensen die het me wel gunnen, superhard bedanken. Mijn dm’s zaten stampvol. Dat verwarmt mijn hart, daar trek ik me aan op. Dat heb ik de laatste maanden geleerd: gewoon het positieve van het verhaal weten vast te houden en je daar aan optrekken."

De kersverse Bachelor voegde er trouwens nog aan toe dat meisjes zich geen zorgen hoefden te maken dat hij ‘te goed' voor hen zou zijn. “Ik ben niet beter dan u”, klonk het. “We hebben allemaal een bepaald type, maar dat wil niet zeggen dat ik beter ben. Ik heb geen oordeel over u en kan niet wachten om de uitgekozen dames - daar heb ik zelfs ook niets over te zeggen - te leren kennen."

“De vrouw van m'n leven”

Fabrizio liet eerder deze week al weten dat hij erg hard uitkijkt naar zijn deelname aan ‘De Bachelor’. Het programma zal zich bovendien in Griekenland afspelen. “Ik kan niet wachten om enkele fantastische dames te ontmoeten op een plek die mij nauw aan het hart ligt. De roosceremonies worden zenuwslopend, dat weet ik nu al, maar ik doe alles voor wat het avontuur van mijn leven moet worden op een prachtige locatie. Ik hoop van harte de vrouw van mijn leven te ontmoeten.” Fabrizio was blij dat hij na Elke Clijsters de kans krijgt om ware liefde te vinden. “Ik moest helemaal niet lang twijfelen toen het mooie voorstel er kwam om de nieuwe Bachelor te worden. Als je nu op date gaat met iemand, weet je al alles van die persoon via social media: haar lievelingsgerecht, haar vrienden… Net dat onbevangene spreekt me aan aan ‘De Bachelor’: ik ga de dames in Griekenland leren kennen, zonder enige voorkennis. Ik zal hen daar stap voor stap leren kennen, heel old school, en tegelijk oh zo romantisch. Net dat lijkt me een verademing en een ongelooflijk unieke kans.”

