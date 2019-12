Kerstspecial van ‘Bake Off’ werd opgenomen op de warmste dag van het jaar: “Staken onze hoofden in de ovens om af te koelen” DBJ

14u00 0 TV Een ironische speling van het lot. Dat is het minste dat je kan zeggen over de BV-kerstspecial van ‘Bake Off’, want die speciale aflevering werd opgenomen op de warmste dag van het jaar. Temidden van de smeltende boter en klotsende oksels ook comedian Jeroom, die zowaar een nieuwe hobby overhield aan het programma. “Sindsdien bak ik koekjes met mijn zoon.”

Helse omstandigheden waren het. En dat kan je gerust letterlijk nemen, want terwijl de temperaturen buiten de 40 graden overstegen, stonden Jeroom, Ben Segers, Tine Embrechts en Cath Luyten in een bloedhete tent voor stomende ovens een kerstbuche te maken. Het was zo warm dat de studiolampen uitvielen tijdens de opnames. De lunchpauze gebeurde in de koelwagen van de catering.

Toch mocht de verzengende hitte de kerstsfeer niet drukken. De baktent werd voor de gelegenheid ingericht met meer dan twintig kerstbomen en kilo’s nepsneeuw. Temidden van dat zomers kerstgeweld ook comedian Jeroom, die in een kersthemdje met sneeuwmannetjes en speculoosfiguurtjes zijn best deed een zo goed mogelijk figuur te slaan. “De hitte was bijna ondraaglijk. We staken onze hoofden in de ovens om af te koelen”, knipoogt hij. “Er was wel airconditioning, maar die functioneerde na een tijdje niet meer. En dan hadden we in het begin ook nog kersttruien aan.”

Bakken met Remus

Het is eens wat anders. Jeroom met een bakschort achter het fornuis in plaats van in pak achter de jurydesk van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. “Toch denk ik niet dat er een bakker aan mij verloren is gegaan”, aldus Jeroom. “En bij uitbreiding ook niet aan de andere kandidaten. Toen Ben Segers en ik die tent binnenkwamen, stonden we naar de keukenrobots te kijken alsof het UFO’s waren. Gelukkig konden we afkijken bij onze vrouwelijke collega’s.” Bakken is moeilijker dan het lijkt, vindt Jeroom. “Langs de andere kant: als Ben Segers naast je staat is het ook weer niet zo héél moeilijk om een deftig figuur te slaan in de keuken. Maar ik had er vooraf niet bij stilgestaan dat mensen - juryleden Regula en Herman in dit geval - die baksels ook wel degelijk moesten opeten. Nu ik erbij nadenk, ik heb de juryleden nadien niet meer teruggezien.”

Of Jeroom de bakmicrobe nu te pakken heeft? “Ik hoop alleszins dat niemand een microbe heeft overgehouden aan mijn baksels”, zegt de comedian. “Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik sindsdien wel af en toe in de keuken sta te bakken met mijn zoon Remus. Zandkoeken zonder smaak zijn onze specialiteit. Maar alles wat ik in die bloedhete tent hebt geleerd, ben ik intussen al vergeten.”