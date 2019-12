Kerstsfeer in Disneyland Paris: An Swartenbroekx, Caroline Maes en Kim Debrie blikken terug op 2019 CD

22 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Wat hebben An Swartenbroekx, Caroline Maes en Kim Debrie met elkaar gemeen? Alle drie houden ze enorm van de gezellige kerstsfeer. En dus trokken ze samen met hun gezin naar Disneyland Paris om zich helemaal te laten onderdompelen in feeërieke kerstdecoraties. Maar nog meer genoten ze van de qualitytime met hun familie.

An Swartenbroekx geniet extra van de kerstdagen met haar gezin

Dat je nooit te oud bent voor Disneyland Paris, daar zijn An Swartenbroekx, haar dochter Yara (19), zoon Tom (21) en echtgenoot Guido een mooi voorbeeld van. Het viertal ging helemaal op in de Disney-magie. Met An op kop. “Zodra ik die songs hoor, schiet mijn gemoed vol. Tijdens de avondshow Disney Illuminations heb ik een traantje weggepinkt, net als Guido. We zijn al vijftien jaar een koppel en zijn ziekte (hij overwon prostaatkanker, red.) heeft nog maar eens bevestigd: wij zijn het verhaal van het potje en het dekseltje.” An kroop zelfs in de wildere attracties, ook al loopt ze rond met een ‘Robocop’-­brace sinds ze in september tegen James Cooke botste tijdens het ‘bungeedansen’ voor ‘Gert Late Night’. “Ik mank nog steeds een beetje, maar dat houdt me niet tegen”, zegt ze. Voor An staat Kerstmis gelijk met gezellig samenzijn met het gezin, wat met twee kinderen op kot niet altijd evident is. “Ik had verwacht dat ik het er moeilijker mee zou hebben, maar het valt mee. Misschien omdat ik het zo druk heb met de promotie van de vierde ‘F.C. De Kampioenen’-film. En al komen ze niet elk weekend naar huis, ik weet dat hun hart bij ons ligt.” Ook 2020 belooft weer druk te worden. “Begin augustus moeten de scenario’s voor die acht nieuwe ‘Kampioenen’-afleveringen klaar zijn. Het moeten stuk voor stuk pareltjes worden.”

Kim Debrie heeft een immens druk jaar achter de rug

Bijna viel het weekendje Disneyland Paris in het water voor Kim Debrie. Dochter Noa (8) is op een verjaardagsfeestje van een klimrek gevallen en liep daarbij een scheenbeenbreuk op, waardoor haar rechterbeen helemaal in het gips zit. “Deze trip verzacht de pijn, want Noa keek er enorm naar uit. En ik ook”, aldus de Radio 2-presentatrice. “Maar gelukkig is het park heel rolstoelvriendelijk. We hebben een paar attracties gedaan en zijn op de foto gegaan met heel wat Disneyfiguren. Zelfs ik voelde mij opnieuw een klein kind (lacht). Ook keken we vol bewondering naar de shows, parades en kerstdecoraties. We houden enorm van die gezellige kerstsfeer. Thuis staan er zelfs twee kerstbomen. Eentje in de living, en Noa heeft een kleiner exemplaar versierd in de keuken.” Al genoot Kim in het pretpark vooral van de qualitytime met haar gezin. “2019 is een heel druk jaar geweest, met ‘Plage Préférée’ en daarna mijn zaterdagochtendprogramma ‘Kim Debrie’ op Radio 2. Dus ik heb mijn man Bart en onze dochter niet zoveel gezien de voorbije maanden. En daarom vind ik het zalig om nu eens veel tijd met mekaar door te brengen. Die momentjes zijn goud waard. Voor 2020 hebben we nu al een reis van twee weken naar Bali geboekt. Dat goede voornemen mag ik al afvinken. Meer sporten en minder snoepen zal moeilijker worden (lacht).”

Caroline Maes vindt haar rol in ‘Familie’ boeiend, maar pittig

Voor Caroline Maes is Disneyland Paris altijd een beetje thuiskomen. “Omdat iedereen hier zo gelukkig rondloopt, kan je zelf ook niet anders dan met een big smile door het park wandelen. Zeker als ik zie hoe gelukkig Arno (19), Arthur (16) en Daan (12) hier zijn. Mijn jongens beleven de tijd van hun leven. Die rennen van de ene wilde attractie naar de andere. En mij sleuren ze overal mee in. Ik kan niet onderdoen voor hen, want anders ben ik de seut (lacht). Maar ik ben blij dat mijn zonen, ook al worden ze ouder, nog steeds zo aan hun mama hangen. We hebben een goede band. We kunnen over alles praten.” Al hangt er ook wel romantiek in de lucht, want de actrice en haar man Peter zijn dit jaar twintig jaar getrouwd. “We proberen dat elke dag wel te vieren, want in deze tijden is het geen evidentie meer om een kerngezin te hebben. Al moet je daar wel moeite voor doen. Als je elkaar te weinig ziet of je leeft naast je partner, dan kunnen er misverstanden ontstaan. Daarom gaan Peter en ik één keer per week uiteten, zonder de kinderen. Om bij te praten.” 2019 was een druk en pittig jaar voor Caroline bij ‘Familie’, maar tegelijkertijd ook heel boeiend en leerrijk. “Al moet ik soms wel wat meer op mijn strepen staan zodat ik toch nog voldoende thuis kan zijn. Ook om wat tijd voor mezelf te hebben. In het nieuwe jaar zou ik graag opnieuw sporten.” Ook kreeg de actrice voor haar rol als Mieke een nieuw kapsel aangemeten. “Helemaal blij ben ik er niet mee, maar ik laat het wel weer wat groeien. Ook mijn man en de jongens zijn niet wild van mijn kortere kapsel.”