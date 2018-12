Kerstboom kijken bij... Stijn, Nuria en baby Viktor: “Onze kerstboom groeit elk jaar, net als wij” MVO

14 december 2018

13u14 0 Showbizz Stijn en Nuria vieren kerst met baby Victor en hun twee katten. De kerstboom is een echte, die ze elk jaar weer buiten zullen zetten.

Het paar is net verhuisd en de kerstboom is één van de eerste gezellige details in de kamer. “Hopelijk wordt hij elk jaar wat groter, zodat hij mee kan groeien met ons. Schattig, he?” aldus Nuria. “Binnen 10 jaar hopen we een kei grote kerstboom te hebben”, vult Stijn nog aan.